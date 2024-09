‘Hairspray’ com Tiago Abravanel transforma verdades difíceis de engolir em riso frouxo

Marília Barbosai Marília Barbosa https://istoe.com.br/autor/marilia-barbosa/ 10/09/2024 - 12:05 Para compartilhar:

Tiago Abravanel e uma equipe de mais de 300 profissionais estrearam em São Paulo a adaptação do musical da Broadway “Hairspray”, no Teatro Renault, há menos de uma semana.

Durante três horas de espetáculo, o público acompanha os altos e baixos da vida de Tracy Turnblad (Vânia Canto), uma adolescente dos anos 1960, que é apaixonada por dança, mas enfrenta gordofobia na escola e no tão sonhado concurso “Hairspray” que rola na TV. Além disso, a jovem ainda ajuda seus amigos a combaterem o racismo escancarado daquela época.

Na pele de Edna Turnblad, mãe de Tracy, Tiago Abravanel se destaca pela forma como interpreta o texto da personagem, que reluta para impedir que a filha se torne famosa por temer que ela sofra preconceito. Frases de acalento ditas à menina sem nenhum filtro, broncas exageradas e o deboche no tom de voz do ator causam riso frouxo na plateia do início ao fim.

Em entrevista exclusiva ao site IstoÉ Gente, o ator e produtor do musical reforçou a importância de tratar com bom humor assuntos enraizados no passado e difíceis de engolir até hoje.

“Que bom que hoje a gente pode falar sobre isso. A gente não deveria ter que falar, né, seria bom se não existisse racismo, gordofobia e desvalorização da mulher. Mas ainda temos que falar sobre isso. Então, que possa ter espaço para falar de uma maneira leve, divertida, engraçada, mas com profundidade”, declarou.

O cantor também destacou a importância de o público “beber da fonte” cultural que o país proporciona.

“Como é poderoso lotar um teatro com 1500 lugares, ver pessoas gritando, rindo alto… Estamos em uma constante evolução, mas ainda falta muita consciência do quanto a cultura é transformadora e o quanto ela pode ser alimento para a expansão de outras áreas do nosso país para o mundo”, completou.

A adaptação de “Hairspray” demorou quatro anos para se tornar uma realidade no Brasil. Abravanel e sua equipe tentaram trazer o espetáculo em 2020, porém a pandemia do coronavírus adiou esse sonho. Agora que ele chegou, a ideia é levar o público para uma viagem no tempo sem perder o que há de mais atual bombando por aí. E tudo isso, é claro, ao som de muito twist e rock and roll.

Quem for assistir ao espetáculo vai se surpreender com bordões dos apresentadores Silvio Santos e Faustão, diálogos com gírias de hoje em dia e até uma menção a Deolane Bezerra, que foi presa em uma operação que investiga lavagem de dinheiro e jogos ilegais da empresa Esportes da Sorte.