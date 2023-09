Hailey e Justin Bieber levantam suspeitas de gravidez com foto sugestiva

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/09/2023 - 5:24 Compartilhe

Vem bebê por aí? Graças a uma foto publicada no Instagram nesta quarta-feira, 13, fãs de Hailey Bieber e Justin Bieber acreditam que o casal possa estar esperando um herdeiro.

No registro, publicado pela influenciadora em comemoração aos seus 5 anos de casamento, o astro pop aparece abraçando-a por trás e segurando sua barriga. A imagem causou alvoroço na web.

“Eles com a mão no baby bieber vão profetizando”, brincou uma internauta, no X, antigo Twitter.

“Meu pai, joga um bebê nesse relacionamento, faz essa camisinha furar, faz esse DIU não funcionar, joga todo método contraceptivo por terra e nos TRAGA O BABY BIEBER”, pediu uma segunda.

Veja:

Justin e Hailey estão juntos desde 2018, quando reataram o namoro após um breve affair ocorrido entre 2015 e 2016. Eles oficializaram a união no mesmo ano, celebrando com uma grande festa em 2019.

Recentemente, a influenciadora revelou que deseja ter filhos, mas que tem medo devido aos haters. “Não consigo imaginar ter que confrontar as pessoas dizendo coisas sobre uma criança. Eu, literalmente, choro sobre isso o tempo todo”, afirmou.

