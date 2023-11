Hagari, o veterano das forças especiais que lidera a guerra midiática de Israel

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 19/11/2023 - 14:01 Para compartilhar:

Todas as noites desde 7 de outubro, o contra-almirante Daniel Hagari, porta-voz do Exército israelense, aparece na televisão vestido com seu uniforme militar, o que o transformou em um símbolo da ofensiva de seu país na Faixa de Gaza.

O boletim diário deste soldado é para muitos cidadãos israelenses uma fonte de certezas em um país abalado desde o ataque lançado pelo movimento islamista palestino Hamas, que deixou mais de 1.200 mortos, segundo as autoridades de Israel.

Suas declarações, de cerca de 20 minutos, são seguidas por uma roda de perguntas e analisadas em busca de qualquer inconsistência ao reportar sobre o conflito com o grupo islamista, uma guerra na qual a informação desempenha um papel fundamental.

O seu trabalho atual sob os holofotes da imprensa contrasta com sua experiência anterior como comandante das forças especiais Shayetet 13, uma unidade naval conhecida por suas atividades de sabotagem e contraterrorismo.

Como porta-voz, este militar de 47 anos enfrenta uma missão delicada, pois por um lado deve tranquilizar os cidadãos em Israel e, simultaneamente, convencer a opinião pública internacional preocupada com o crescente número de mortes associadas à ofensiva israelense em Gaza.

“Estes são dias difíceis para todos”, disse Hagari em sua aparição no dia 9 de outubro. “Temos que lembrar de uma coisa: vamos vencer”, completou.

Especialistas afirmam que ele se tornou o rosto de Israel em um conflito que divide a opinião pública em todo o mundo.

– Mostrar “aos olhos do mundo” –

Quando assumiu o cargo, em março, o militar estabeleceu como objetivo “reforçar a confiança” no Exército israelense e reafirmar a sua “legitimidade internacional”. Mas a tarefa se tornou ainda mais complicada após o ataque do Hamas, que prejudicou a reputação das forças de Israel.

Hagari “preenche uma lacuna”, segundo Jerome Bourdon, acadêmico da Universidade de Tel Aviv, considerando o momento de paralisação do país diante da crise institucional da reforma judicial liderada pelo primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

De acordo com uma pesquisa realizada pela Universidade Bar-Ilan em Tel Aviv, 74% dos israelenses acreditam que o porta-voz do Exército é a fonte mais confiável de informações sobre a guerra, enquanto apenas 4% confiam mais no primeiro-ministro.

Mas Bourdon observou que existe uma “brecha” entre a forma como as mensagens de Hagari são percebidas em Israel e no resto do mundo. “Há argumentos que parecem válidos aqui que não são credíveis ou parecem ridículos no exterior”, afirmou ele.

Este mês, Hagari voltou a vestir uniformes de combate e conduziu uma reportagem a partir do porão de um hospital no território palestino.

Suas afirmações geraram polêmica, uma vez que alegou ter encontrado uma lista na parede de um suposto esquema de turnos feito por combatentes do Hamas para vigiar os reféns. No entanto, as imagens mostram uma tabela com datas, sem nomes.

Hagari diz querer mostrar “aos olhos do mundo” que o Hamas usa “hospitais de Gaza para esconder infraestruturas terroristas”, uma acusação reiterada pelos militares israelenses.

Mas para muitos veículos da imprensa internacional, as provas apresentadas até agora não apoiam as acusações de Israel, que segundo o Hamas, já fizeram 12.300 vítimas, a maioria civis, em sua ofensiva em Gaza.

