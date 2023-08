Haddad vai entregar a Lula plano detalhado de zerar o déficit público

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já tem pronto em mãos um plano para zerar o déficit das contas públicas – enfim, detalhado e finalizado após tanta polêmica na Esplanada, além da reforma tributária que já avança no Congresso Nacional.

Haddad vai entregar ao presidente Lula da Silva na próxima quinta-feira (dia 1º de setembro) o detalhamento. Quem adiantou isso foi o substituto no cargo, Dario Durigan, em debate no 2º fórum Esfera Brasil, nesta tarde de sexta (25), no Guarujá.

Conforme anunciou em Davos em janeiro, Haddad tem a meta (embora arriscada, garante que dá certo) de zerar o déficit das contas em até dois anos. Isso passa, evidentemente, por cortes drásticos nas contas e pela Reforma Tributária – na qual aposta no aumento da arrecadação, em síntese.

O Esfera Brasil, um think tank criado pelo empresário João Camargo, reúne até amanhã no Guarujá um seleto grupo de grandes empresários e investidores do País, e gestores públicos, para debater infraestrutura e outros setores. Estão presentes, entre outros empresários, o presidente do BTG, André Esteves, o controlador da CSN, Benjamin Steinbruch, o dono da rede de lojas Riachuelo, Flávio Rocha, o banqueiro Daniel Vorcaro (Master) entre outros.

No painel em que anunciou isso, Durigan notou o suspiro aliviado do presidente do BNDES, ao seu lado no palco, Aloizio Mercadante. Indagado pela mediadora, Mercadante avisou que o bancão de fomento não entra nessa conta. E, aliás, acaba de lançar uma linha de financiamento em dólar para tentar atrair mais investimentos estrangeiros no Brasil.

