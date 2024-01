Haddad terá reunião com Fávaro e discutirá medidas emergenciais para agronegócio

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/01/2024 - 21:37 Para compartilhar:

Brasília, 29 – O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, recebe nesta terça-feira, às 10 horas, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, para uma reunião, na sede do ministério da Fazenda, em Brasília. Conforme antecipou em entrevista ao Broadcast Agro (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), Fávaro vai discutir com Haddad medidas emergenciais para o setor.

O socorro passa por eventual renegociação dos financiamentos do Plano Safra 2023/24.

Na entrevista, Fávaro disse que ficou de apresentar ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, até amanhã, o cenário do setor e algumas alternativas que estão sendo construídas. “Disse ao presidente que temos experiência de enfrentar uma crise dessa magnitude, de quebra de safra e preços achatados. A diferença que propomos é que não precisamos deixar a crise se instalar para que as medidas sejam tomadas. O governo já mostrou que é sensível e já saneou uma crise semelhante em 2008, quando editou a medida provisória da repactuação das dívidas e concedeu crédito aos produtores. Então, por que não nos antecipamos? O presidente gostou da ideia. Temos a experiência e vamos nos antecipar”, disse o ministro da Agricultura ao Broadcast Agro na última quinta-feira.

