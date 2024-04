Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/04/2024 - 8:41 Para compartilhar:

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem nesta terça-feira (23) reunião com a Agência Moodys. Em pauta, a avaliação da nota de crédito do Brasil. O encontro será telepresencial e ocorrerá das 14h às 15h, conforme agenda divulgada pela pasta. Nos compromissos desta quarta, Haddad ainda recebe dois governadores. Às 11h, o encontro será com o chefe do governo do Amazonas, Wilson Lima, e às 18h, com Mauro Mendes, de Mato Grosso, e o senador Jayme Campos (União-MT).