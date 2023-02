Haddad: Sou a favor de manter a Zona Franca de Manaus

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/02/2023 - 22:22 Compartilhe

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quarta-feira, 15, que é favorável à manutenção da Zona Franca de Manaus. Segundo ele, o Fundo da Amazônia poderia ser usado para bancar parte dos subsídios. Ele citou que a Arábia Saudita estaria disposta a pagar US$ 1 bilhão por ano ao fundo para compensar a exploração de petróleo.

“Sou a favor de manter a Zona Franca de Manaus. Arábia Saudita estaria disposta a pagar US$ 1 bilhão por ano para compensar petróleo, é bem-vinda”, disse, em jantar com empresários organizado pelo grupo Esfera Brasil.

O ministro também voltou a afirmar que nenhuma economia no mundo trabalha com juros reais maiores de 3% ou 4%, enquanto no Brasil a taxa chega a 8%.

“Ninguém está trabalhando com juros reais maiores de 3% ou 4%. Queremos razoabilidade, pragmatismo, ou a conta não vai fechar. Corremos o risco de ter uma crise cambial em meio às eleições. Nenhum empresário imaginava que Selic iria de 2% para 14% em pouco tempo”, disse.





