Haddad sobre tributária: se perder oportunidade de aprovar, serão mais 10 anos de discussão

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta sexta-feira, 30, que o cenário para avanço da reforma tributária é auspicioso, com as divergências sobre a mudança no sistema sendo pacificadas. “Nós temos uma oportunidade que eu nunca vi se abrir. Se por um detalhe nós perdermos essa oportunidade, nós vamos ficar mais dez anos discutindo reforma tributária. Mais dez anos de baixa produtividade, de litígio tributário no judiciário”, afirmou o ministro.

O texto da reforma tributária foi apresentado pelo relator, deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), na semana passada.

A expectativa é de que o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), leve o tema para votação na primeira semana de julho. O texto final, porém, passará por alterações e os últimos dias estão sendo de negociações com setores e Estados para promover ajustes no texto.

Como o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) já mostrou, Haddad vai participar diretamente da negociação dos pontos sensíveis.

“Nós estamos quase lá né. Nós estamos num momento auspicioso assim que a gente pode dar um passo adiante. Óbvio que não há nada perfeito. Esse próprio sistema vai poder ser aperfeiçoado”, comentou o ministro.

