Haddad ser reunirá com investidores sobre fundo bilionário para florestas em NY

Em seu último dia em Nova York, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem nova conversa com investidores estrangeiros. Desta vez, ele participará de uma mesa redonda sobre o Tropical Forest Finance Facility (TFFF), um fundo bilionário para a preservação das florestas, lançada pelo governo brasileiro na COP 28, realizada em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

O encontro será a partir das 12h30 de Brasília (11h30 no horário local). Por ora, esse é o único compromisso oficial na agenda do ministro.

Haddad afirmou nesta segunda, 23, que também poderia ocorrer uma reunião com participantes da agência de classificação de risco Fitch Ratings amanhã, dia 24. Mas o encontro não está previsto em sua agenda, divulgada nesta segunda, 23.

Nesta segunda-feira, Haddad se reuniu com executivos da S&P Global Ratings e da Moodys, encontro que também participou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na pauta, os caminhos para o Brasil voltar a ser grau de investimento, perdido em 2015.

A reunião com a Fitch fecharia a rodada de reuniões com as três maiores classificadoras de risco do mundo durante passagem por Nova York. Fontes ouvidas pelo Broadcast, na condição de anonimato, dizem que há uma reunião agendada com o presidente global da Fitch Ratings, Paul Taylor, amanhã, dia 24, a partir das 14h30 no horário do Brasil (13h30 local).

O ministro da Fazenda está Nova York para uma vender a agenda de transformação ecológica do País, aproveitando a semana do clima, o maior evento com o tema no mundo, em paralelo à 79ª Assembleia-Geral das Nações Unidas (ONU). Também não está prevista, ao menos até aqui, a ida de Haddad para assistir ao discurso de Lula, que abre as falas dos chefes de Estado, na sede da ONU, amanhã, dia 24.