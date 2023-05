Haddad se reúne hoje com Cajado, Pacheco, Lira e empresários na Residência Oficial do Senado

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/05/2023 - 10:55 Compartilhe

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reúne nesta terça-feira, 23, com os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), com o relator do novo marco fiscal, deputado Cláudio Cajado (PP-BA), e empresários para discutir arcabouço fiscal e reforma tributária. Participam do encontro representantes da Fiesp, Febraban e demais do setor produtivo.

O encontro está marcado para 11 horas (de Brasília), na Residência Oficial do Senado.

O compromisso não foi incluído na agenda do ministro.

Também há expectativa de que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, participe, mas ainda não foi confirmado pela assessoria.

