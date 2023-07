Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/07/2023 - 16:57 Compartilhe

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deixou há pouco o edifício da pasta para uma reunião com o presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas. O compromisso não estava na agenda do ministro para hoje, e foi confirmado há pouco pela assessoria da Fazenda.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias