Haddad se reúne com Lula e ministros nesta segunda-feira, 19

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/08/2024 - 9:43 Para compartilhar:

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e outros ministros na manhã desta segunda-feira, 19. Este é o único compromisso que consta na agenda oficial de Haddad, divulgada nesta manhã. Também estarão na reunião o Vice-Presidente da República, Geraldo Alckmin; o ministro da Casa Civil, Rui Costa; o ministro da Secretaria-Geral, Márcio Macêdo; o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha; o ministro Interino da Secretaria de Comunicação Social, Laércio Portela; o Advogado-Geral da União, Jorge Messias; e os líderes do governo no Congresso Nacional, Randolfe Rodrigues (PT-AP), Jaques Wagner (PT-BA) e José Guimarães (PT-CE).