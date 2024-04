Haddad se reúne com BP Energy do Brasil e prefeito de Recife na quarta-feira

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/04/2024 - 20:46 Para compartilhar:

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem duas reuniões previstas na agenda da quarta-feira, 24. Às 10 horas, ele se reúne com a vice-presidente Sênior da América Latina da BP Energy do Brasil, Angélica Ruiz, para discutir planos de curto e médio prazos e ambiente de negócios para viabilizá-los. Às 11h30, ele terá uma conversa com o prefeito de Recife, João Campos (PSB).

Há a expectativa de que seja enviado amanhã o principal projeto de lei complementar que vai regulamentar a reforma tributária. Mais cedo, Haddad afirmou que ainda discutirá com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva como o documento será entregue ao Congresso Nacional. Na agenda, no entanto, não há ainda nenhum compromisso previsto.