Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/06/2023 - 22:23 Compartilhe

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participa nesta quinta-feira, às 9h, de reunião com líderes do Senado, na Presidência da Casa. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, também participa do encontro. Os ministros devem debater sobre a proposta do arcabouço fiscal, que ainda tem que ser votada pelos senadores.

Em seguida, às 10h, Haddad participa de reunião ministerial com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio do Planalto.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias