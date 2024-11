Haddad retorna à Fazenda para despachos internos após reunião no Ministério da Defesa

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/11/2024 - 11:10 Para compartilhar:

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, retornou para a sede da Pasta por volta das 10h30 (de Brasília), após participar de reunião no Ministério da Defesa, apurou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. Inicialmente, apenas técnicos da Fazenda participariam do encontro com o ministro José Múcio e oficiais das Forças Armadas para discutir medidas do pacote de ajuste fiscal e corte de gastos.

Haddad foi à reunião na Defesa acompanhado do secretário-executivo da Fazenda, Dario Durigan. Agora, ele cumpre agenda de despachos internos no ministério.

O ministro da Fazenda já havia adiantado que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu a inclusão de mais uma pasta no plano fiscal, sem indicar que era a Defesa. A equipe econômica e o presidente já fizeram algumas rodadas de discussão com os ministros das áreas sociais, como Luiz Marinho (Trabalho), Carlos Lupi (Previdência), Nísia Trindade (Saúde) e Wellington Dias (Desenvolvimento Social).

Ainda é preciso um encaminhamento do presidente Lula sobre como será a apresentação da proposta de redução de despesas aos presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). A expectativa é que, após todas essas etapas, o plano seja tornado público.