Haddad promete ‘toda a ajuda necessária’ para reconstruir RS

Ansai Ansa 15/05/2024 - 16:13

(ANSA) – BRASÍLIA, 15 MAG – O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), afirmou nesta quarta-feira (15) durante visita ao Rio Grande do Sul, ao lado do presidente Lula (PT), que o governo dará toda a ajuda necessária para garantir a sobrevivência do estado devastado pelas enchentes.

“O governo dará uma resposta na abrangência necessária, tanto em relação a valores como em tempo necessário, para ajudar o estado”, afirmou Haddad.

Ele e o ministro da Casa Civil, Rui Costa, falaram sobre o programa assinado pelo presidente que contempla um pacote de medidas da ordem de R$ 50 bilhões.

“Dia sim, dia não, haverá um anúncio para atender cada família, cada empresa e os empregos gaúchos”, prometeu Haddad na cidade de São Leopoldo, durante um evento junto a várias autoridades, entre elas o presidente Lula, o governador gaúcho Eduardo Leite (PSDB), o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso, e os comandantes das Forças Armadas.

Haddad reforçou que “Há um mutirão permanente em Brasília a pedido do presidente para formular as medidas para restabelecer a vida da população e reconstruir o estado”. (ANSA).