Haddad participa de evento do PT e se reúne com Febraban neste sábado; na 2ªf, vai à XP

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/12/2023 - 18:59 Para compartilhar:

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, terá reunião neste sábado, 9, com o presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Isaac Sidney. O encontro está marcado para 15h, no escritório da pasta em São Paulo. Participa também o secretário de Política Econômica da Fazenda, Guilherme Mello, além de representantes dos bancos Bradesco, Itaú, Santander e Nubank.

Pela manhã, Haddad ainda vai cumprir agenda em Brasília. Ele participa da Conferência Eleitoral do PT, em painel, às 9h, que discutirá a política econômica do governo Lula, junto da presidente do partido, Gleisi Hoffmann. Em seguida, viaja a São Paulo.

O ministro deve ficar até segunda-feira, 11, na capital paulista. Antes de retornar a Brasília, Haddad participa na segunda da abertura da 1ª Conferência XP – Brasil 2024, das 9h às 10h, no SP Hall. Na parte da tarde, na sede da Fazenda na capital federal, ele recebe o presidente do Conselho da Telefônica Brasil, Eduardo Navarro, às 15h.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias