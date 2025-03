Haddad: Palavra final sobre IR será do parlamento, mas confio no desenho que foi enviado

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta sexta-feira, 28, que confia no desenho do projeto de ampliação da faixa de isenção do imposto de renda para salários de até R$ 5 mil. Ele ponderou, contudo, que a palavra final sobre a matéria será do Congresso.

“Se tem um desenho para o qual me orgulho de ter contribuído é o da reforma do imposto de renda”, afirmou Haddad no painel que fechou a conferência promovida, em São Paulo, por Arko Advice e Galapagos Capital. “A palavra final sobre o imposto de renda será do parlamento, mas confio no desenho que foi enviado”, acrescentou.

Haddad frisou que todas as emendas ao projeto terão seus impactos na economia analisados. Disse estar curioso para ver quais serão as emendas, e assegurou que a reforma do imposto de renda, que prevê a taxação de rendas superiores a R$ 50 mil para compensar a isenção, não visa beneficiar o Tesouro, mas quem ganha menos de R$ 5 mil por mês.