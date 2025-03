O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reiterou nesta sexta-feira, 21, que o governo federal não trabalha com nenhuma proposta que eleve o aumento da carga tributária no Brasil.

“Não estamos trabalhando com aumento de carga tributária, em nenhum momento você me ouviu falar de aumento de carga tributária, criação de novo imposto, aumento de alíquotas”, disse em entrevista ao podcast Inteligência Ltda. Ele comentou que no período militar, por exemplo, houve aumento de carga tributária no País.