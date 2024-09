Haddad: Não tem contingenciamento ou limite fiscal para atendimento a emergências climáticas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/09/2024 - 21:39 Para compartilhar:

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta sexta-feira, 20, que não tem contingenciamento ou limite fiscal para atendimento a emergências climáticas. De acordo com ele, o crédito extra para solucionar as queimadas foi pedido por áreas que estão na linha de combate aos incêndios.

Haddad falou até agora a pouco para uma plateia de alunos da USP. Neste mesmo evento ele disse não entender o porque de as pessoas pedirem vendas da Caixa e do Banco do Brasil.

“Não entendo porque vender o BB e a Caixa, que são bancos lucrativos e eficientes, que dão mais lucros que muitos bancos privados. Não podemos prescindir de ferramentas de bancos públicos que alavancam desenvolvimento”, disse.

O ministro também falou rapidamente sobre recursos para os serviços públicos e disse que como alguém que foi ministro da Educação pode dizer que nunca a Educação teve tanta verba para a área como está tendo agora.