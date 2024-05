Haddad: não há dúvida de que interesses da Zona Franca foram preservados na reforma tributária

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/05/2024 - 15:28 Para compartilhar:

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse não ter dúvidas de que os interesses da Zona Franca de Manaus (ZFM) foram preservados na reforma tributária. Ele foi abordado sobre o tema por um repórter do Amazonas, durante o programa Bom Dia Ministro, da EBC.

Haddad lembrou que, no início do ano passado, assim que assumiu seu terceiro mandato, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez a ele, como uma das primeiras recomendações, cuidar da ZFM.

O ministro relatou que foram inúmeras as vezes em que recebeu tanto a bancada de deputados e senadores do Estado quanto ex-governadores, como Eduardo Braga (líder do MDB no Senado), Omar Aziz, senador pelo PSD – o atual governador do Estado é Wilson Lima, do União Brasil.

“Todo mundo frequentou a Fazenda no ano passado e chegamos a um acordo comum sobre a Zona Franca de Manaus no texto”, relatou Haddad, enfatizando a importância de ter uma visão correta sobre a região, que é a de preservar a floresta. “Não há dúvida de que os interesses da Zona Franca de Manaus foram preservados. O Eduardo Braga foi relator da proposta no Senado, e votou a favor de seu relatório”, argumentou, acrescentando que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva é “amigo do Estado”.