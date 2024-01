Haddad menciona em entrevista a jornal projeto para diminuir volatilidade do dólar

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/01/2024 - 12:30 Para compartilhar:

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse ao jornal O Globo que o governo federal estuda um projeto para diminuir a volatilidade do dólar. “Queremos implementar um projeto para diminuir a volatilidade do dólar, um instrumento do Tesouro para atrair investimentos externos, uma espécie de hedge cambial, associado a projetos de transformação ecológica”, citou, entre as prioridades para o ano de 2024. O ministro disse ainda que o governo precisa monitorar as medidas para cumprir o arcabouço fiscal e implementar a reforma tributária. “Há a obrigação por lei de regulamentar a reforma tributária, que são 71 assuntos que podem constar até na mesma lei complementar”, disse.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias