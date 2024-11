Haddad: há programas sociais que precisam de adequação, como BPC

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/11/2024 - 22:24 Para compartilhar:

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta sexta, 29, que há programas sociais, como o Benefício de Prestação Continuada (BPC), que precisam passar por adequação.

“Tem alguns programas sociais que estão precisando de uma adequação, como é, por exemplo, o caso do BPC. Ele está saindo um pouco do roteiro traçado pelo legislador”, disse em entrevista à Rede Record. Ele reforçou que o governo mandou ao Congresso uma proposta que prevê critérios de revisão periódica dos programas sociais.

Questionado sobre a recepção do Congresso ao pacote de contenção de gastos, Haddad elogiou a postura da Câmara e do Senado, e disse que o diálogo com Legislativo sempre foi positivo.

Ele reconheceu que nem sempre as propostas enviadas pelo governo são aprovadas da maneira como chegam ao Congresso, mas ressaltou que faz parte do processo democrático – e disse que é preciso respeitar os mandatos.

“Nós temos de entender que o Congresso, muitas vezes, vai aperfeiçoar, vai modificar, vai sugerir emendas, e é normal no processo democrático que seja assim. Agora, o padrão de relacionamento que nós atingimos é um padrão muito virtuoso”, disse.

Haddad reiterou ainda que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu-lhe que explicasse aos líderes do Congresso o sentido das medidas previstas no pacote de contenção de gastos. Segundo ele, assim como o Brasil se reinseriu no exterior, o governo está sempre em diálogo com o Legislativo.