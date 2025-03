Haddad: governo encaminhará este ano reforma do IR, que muitos brasileiros ricos não pagam

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reforçou nesta quarta-feira, 12, que o governo encaminhará neste ano ao Congresso a reforma do Imposto de Renda uma vez que “muitos brasileiros ricos” não pagam esse tributo, enquanto trabalhadores têm seu imposto abatido na folha de pagamento. “Não podem decidir pagar ou não imposto de renda”, disse.

Durante fala na cerimônia de lançamento do novo crédito consignado para atender os trabalhadores da iniciativa privada, Haddad também chamou atenção para a reforma tributária sobre o consumo, dizendo que, com ela, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), “tomou a decisão de isentar de impostos, inclusive estaduais, de 100% da cesta básica”.

“Incluindo carne, incluindo proteína animal, leite, ovos, e fazendo apelo para que essa decisão, que já foi tomada pela União, seja antecipada pelos governadores hoje, para combater a carestia que hoje se vê no mercado”, afirmou Haddad. “Nós vamos estar entre os melhores sistemas tributários do mundo. Além disso, o senhor encaminhará, esse ano ainda, uma reforma que é mais simples do que a do imposto sob consumo, que é a do imposto sobre a renda”, continuou.

No discurso, Haddad listou o que chamou de três pilares para o desenvolvimento do País: a educação, um sistema tributário justo e o acesso ao crédito. “Presidente, eu acho que tem três coisas estruturais para uma economia funcionar. Tem muita coisa. A economia envolve muitas medidas, muita atenção, muito detalhe, é sempre muito desafiador porque não depende só do Brasil, depende dos outros países, depende da situação geopolítica, depende da situação econômica”, disse o ministro, para quem sem acesso à educação o País não vai conseguir se desenvolver.