Haddad: EUA vão apoiar iniciativas do Brasil na busca de saídas para dívida

Os Estados Unidos se prontificaram a apoiar iniciativas propostas pelo Brasil para reformular a forma de empréstimos concessionários ou a juros subsidiados para países pobres, disse nesta quarta-feira, 24, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Ele falou a jornalistas sobre o encontro com a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, que aconteceu no Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira, 24.

Haddad disse ter tratado com Yellen sobre a dívida dos países pobres, uma das preocupações da presidência brasileira no G20. “A questão da dívida está na ordem do dia”, disse.

“Os países de baixa renda estão sofrendo enormemente com a escassez de financiamento barato. Não há mais financiamento barato e (sofrem) mesmo para renegociar as dívidas contraídas quando os juros estavam muito mais baixos. Isso foi colocado”, disse.

Segundo Haddad, o Brasil fez uma “série de apontamentos”, inclusive dirigidos ao Fundo Monetário Internacional (FMI) a este respeito e aguarda resposta do fundo sobre os pleitos.