Haddad está no Planalto para reunião com setores de atacado e varejo

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está neste momento no Palácio do Planalto em reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ministros e representantes dos setores de atacado e varejo. Embora houvesse expectativa de que Haddad se encontrasse com Lula para tratar do pacote fiscal, essa conversa ainda não aconteceu nesta quinta-feira, 21, segundo apurou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), e não há previsão oficial para este encontro.

Ontem, o ministro citou que se encontraria com o presidente, mas não deu mais detalhes sobre o horário em que ela ocorreria. Como mostrou há pouco o Broadcast, Haddad e os demais integrantes da Junta de Execução Orçamentária (JEO) devem se reunir às 17h.

De acordo com a Secretaria de Comunicação Social, a reunião com os setores teve início por volta das 15h50 – estava previsto para as 15h. Além de Lula e Haddad, estão presentes na agenda o vice-presidente, Geraldo Alckmin; Rui Costa (Casa Civil); Carlos Fávaro (Agricultura); Luiz Marinho (Trabalho); Wellington Dias (Desenvolvimento Social); Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário); Alexandre Padilha (Relações Institucionais); Paulo Pimenta (Secom); secretário-executivo do Ministério do Trabalho e Emprego, Francisco Macena; secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello; presidente-executivo da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (ABIA), João Dornellas; presidente da Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS), João Galassi; presidente da Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores (ABAD), Leonardo Miguel Severini; presidente da Associação Brasileira dos Atacarejos (ABAAS), Virgílio Villefort (Villefort Atacado e Varejo); presidente do Atacadão Dia a Dia, Branco Amaral; 1º vice-presidente da Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS) e diretor de Relações Institucionais do Assaí Atacadista, Paulo Pompilio.

Apesar da grande expectativa pelo pacote de corte de gastos, que muitos acreditavam ser possível ainda para os próximos dias, o anúncio pode ficar para a semana que vem, como mostrou o Broadcast. Há ainda reuniões que precisam ser feitas com Lula para acertar detalhes sobre de onde pode sair a redução das despesas.

O anúncio era esperado inicialmente para ser feito logo após as eleições municipais. Depois, a expectativa passou para dias antes do início do grupo das 20 maiores economias do mundo (G20), que ocorreu no Rio. Agora, está para os próximos dias, já que havia rumores de que a decisão do presidente poderia vir a público logo após o evento internacional. Mesmo assim, tudo depende do ritmo de Lula.