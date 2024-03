Haddad encerra agenda pública do dia após reuniões com seguradoras e usineiros em SP

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/03/2024 - 17:15 Para compartilhar:

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já deixou o gabinete da pasta na capital paulista, após encontros com representantes do setor de seguros e das usinas de cana-de-açúcar. O ministro não falou nesta sexta-feira, 15, com a imprensa.

Pela manhã, entre 10 horas e 11 horas, Haddad recebeu no gabinete o presidente da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), Dyogo Oliveira, junto com outros executivos do setor, em uma reunião marcada para tratar da reforma tributária.

Já pela tarde, no segundo compromisso da agenda pública, o ministro esteve, entre 15 horas e 16 horas, com o diretor-presidente da União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica), Evandro H. B. Gussi, em reunião cuja pauta foi o RenovaBio, como é chamado o programa para expansão da produção de biocombustíveis.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias