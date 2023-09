Haddad encerra agenda em NY e retorna ao Brasil

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/09/2023 - 20:39 Compartilhe

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, concluiu a agenda de trabalho em Nova York, nos Estados Unidos, e está a caminho de volta para o Brasil.

O avião que levará Haddad estava previsto para decolar às 19h30 (hora local, 20h30 de Brasília). O ministro brasileiro teve uma agenda complementar a de Lula que veio a Nova York para discursar na Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU).

Hoje, Haddad acompanhou o presidente na bilateral com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e também se reuniu com a secretária do Tesouro americano, Janet Yellen.

