Haddad e Yellen iniciam agenda do G20 para discutir parcerias e ‘estreitar laços’

Estadão Conteúdo 24/07/2024 - 9:10

Em seu primeiro compromisso do dia no Rio de Janeiro, para os encontros do G20, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu com a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, em um hotel da zona sul da cidade. Na abertura do encontro, Haddad destacou a determinação do presidente Lula para estabelecer “parcerias cada vez mais profundas” com países que tem relação histórica e valores comuns com o Brasil.

“O Ministério da Fazenda está todo representado aqui para melhor atendê-la, nós tivemos muitas conversas muito frutíferas neste ano e meio. Todos nós queremos ir à frente das nossas ambições para estreitar os laços com os Estados Unidos”, disse Haddad.

Sorridente e também cercada de assessores, Yellen agradeceu pelas “calorosas boas-vindas” e disse aguardar com expectativa a oportunidade de discutir e avançar nas prioridades comuns entre os dois países ao longo desta semana. Ela elogiou a escolha do governo brasileiro de priorizar do tema do clima para o centro das discussões do G20.

“Os Estados Unidos e o Brasil partilham uma longa história e uma forte relação de comércio e investimento, e como as duas maiores economias do Hemisfério Ocidental, a nossa colaboração e coordenação são cruciais não apenas para as nossas economias, mas para a região e a economia global”, disse Yellen durante o início do encontro. “Aguardo com expectativa a oportunidade de discutir a nossa colaboração nesta e em muitas outras questões e de, em conjunto, fazermos avançar as nossas prioridades comuns ao longo da semana”, finalizou.