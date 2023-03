Haddad e Lira têm reunião na residência da Câmara para tratar de arcabouço

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/03/2023 - 13:14 Compartilhe

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, seguiu no início da tarde desta segunda-feira, 20, para a residência oficial da presidência da Câmara dos Deputados, onde terá reunião com o presidente da Casa, Arthur Lira. Mais cedo, Haddad declarou que entre hoje e amanhã, fará uma série de reuniões preparatórias sobre o novo arcabouço fiscal ante de apresentar o texto oficialmente.







A realização dessas reuniões prévias foi uma orientação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, conforme o ministro informou.

Nesta segunda, Haddad já conversou em audiências separadas com os líderes do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), e no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), para tratar do tema.

Haddad ainda terá encontros com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e com economistas antes da entrega oficial da proposta.

