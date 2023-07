Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/07/2023 - 12:19 Compartilhe

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, chegou no final da manhã desta segunda-feira, 24, ao Palácio do Planalto, onde se encontra com o vice-presidente e ministro da Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Na entrada do palácio, Haddad disse a jornalistas que discutiria com Alckmin o orçamento do ministério. Também declarou que a fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre descontos em eletrodomésticos não foi um anúncio.

