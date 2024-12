Haddad diz que uma semana é suficiente para aprovar pacote; conversa com parlamentares vai bem

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/12/2024 - 20:43 Para compartilhar:

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, avaliou nesta quarta-feira, 11, que uma semana é suficiente para a Câmara e o Senado analisarem as propostas do pacote fiscal enviado pelo governo. Na avaliação do ministro, “as coisas estão caminhando bem”, com uma melhor compreensão dos envolvidos sobre a necessidade de ajustes para evitar que o Benefício de Prestação Continuada (BPC) não atenda a seus objetivos. Ele havia sido questionado sobre as negociações de eventuais mudanças no conteúdo das medidas, em especial da que mexe com BPC.

“Está havendo reunião da equipe técnica com os relatores designados. Mas as coisas estão andando bem. Do meu ponto de vista, as coisas estão andando bem, as pessoas estão compreendendo melhor as necessidades de ajustar redação para evitar judicialização, evitar que o programa não atenda aos seus objetivos. Então está indo bem a conversa com os parlamentares. Estamos tirando dúvida”, respondeu o ministro.

Ele reconheceu que, se for preciso, poderá melhorar a “redação” das propostas, mas mantendo as metas anunciadas na divulgação do pacote. “E nós estamos confiantes de que vamos alcançar aqueles valores”, disse Haddad.

O ministro foi questionado se anteciparia seu retorno a São Paulo em razão da internação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas respondeu que não e que deverá acompanhar os trabalhos do Congresso, de Brasília.