Haddad diz que reunião com Lula e Lira discutiu agenda legislativa: ‘Foi boa’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/10/2023 - 20:51

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta terça-feira, 31, que a reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), realizada nesta noite no Palácio do Planalto, “foi boa” e serviu para discutir a agenda legislativa.

Questionado ao deixar o prédio do ministério da Fazenda se foi firmado um cronograma para a votação do projeto que muda a dedução de Juros sobre Capital Próprio (JCP) e do projeto que altera a tributação sobre as grandes companhias que recebem benefícios fiscais dos Estados – as chamadas subvenções do ICMS, Haddad disse que não, mas que isso “foi conversado”.

