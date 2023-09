Haddad diz que reunião com Lira será para dialogar sobre pauta econômica

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/09/2023 - 10:53 Compartilhe

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reúne no período da manhã desta quinta-feira, 28, com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Na saída para o encontro, o ministro disse que o objetivo é dialogar sobre o andamento da pauta econômica no Parlamento. “Achamos que o Desenrola será votado na segunda, no Senado, em caráter terminativo, e acredito que Marco de Garantias e fundos exclusivos devam ser votados na Câmara também”, destacou.

O ministro afirmou que há uma chance de a medida de fundos exclusivos e a de tributação dos fundos offshore serem apreciadas conjuntamente, mas ele ponderou que verá isso agora, na reunião com Lira. “São temas afins. São fundos não tributados hoje. O que não condiz com a experiência internacional”, comentou.

Haddad disse ainda que, durante o encontro com Lira, também colocará a equipe econômica à disposição dos parlamentares para explicar a MP 1185/2023, que muda a tributação sobre incentivos fiscais.

Ainda sobre projetos que dependem do Parlamento, Haddad afirmou que há potencial de aprovar a reforma tributária ainda este ano. “Vamos ver como o Senado reage às contribuições recebidas. Há apoio grande por parte das lideranças. Objetivo é melhorar projeto da Câmara para conformar o sistema mais moderno. Mas continuo confiante de votação até o final de outubro no Senado. Temos condições de aprová-la este ano e promulgá-la este ano”, afirmou.

