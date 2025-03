Haddad diz que prioridade do governo é negociar com EUA

(ANSA) – BRASÍLIA, 12 MAR – O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a prioridade do governo brasileiro é “negociar” com os Estados Unidos uma solução para as tarifas sobre o aço e o alumínio.

A declaração foi dada após uma reunião com representantes do setor siderúrgico nesta terça-feira (12), em Brasília.

“Nós vamos tratar na base da reciprocidade os entendimentos, mas colocando em primeiro lugar a mesa de negociação, que já está aberta com o governo americano. Esse caminho foi bem-sucedido em outros momentos do passado recente, quando atitudes semelhantes foram adotadas e revertidas”, afirmou Haddad à imprensa na sede do Ministério da Fazenda.

“O presidente Lula falou para termos muita calma nessa hora.

Estamos começando a estudar propostas do setor siderúrgico, que tem toda a legitimidade para trazer sugestões”, acrescentou.

O chefe da Fazenda também admitiu que o tarifaço de Trump contra o aço e o alumínio “tem repercussão doméstica” no Brasil, ainda que também vá encarecer os produtos importados pelos consumidores americanos. (ANSA).