Haddad diz que pretende concluir negociações sobre indexador da dívida de Estados em 60 dias

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/03/2024 - 10:27 Para compartilhar:

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse no início da reunião com os governadores do Sul e Sudeste para apresentar a proposta do programa Juros por Educação que pretende concluir as negociações para a revisão do indexador da dívida dos Estados em até 60 dias. “Pretendemos em 60 dias no máximo concluir os entendimentos a partir de determinadas premissas, que é o que nós vamos apresentar aqui”, disse, ao abrir a reunião na manhã desta terça-feira, 26.

Ele destacou que o objetivo é ter alguns parâmetros já estabelecidos para a negociação, o que facilitará as conversas entre Tesouro e os secretários de Fazenda dos governos regionais.

O ministro também salientou que algumas propostas já haviam sido apresentadas pelos Estados e a proposta da Fazenda visa adotar uma solução federativa com resultados de longo prazo.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias