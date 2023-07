Haddad diz que pilares da reforma tributária seguem diretrizes da OCDE

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/07/2023 - 14:00 Compartilhe

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comentou sobre a próxima etapa da reforma tributária, que focará em renda e patrimônio em entrevista ao jornalista Kennedy Alencar, da RedeTV. Haddad disse que a simplificação dos impostos sobre consumo e compensação com renda e patrimônio são pilares que seguem as diretrizes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e estão alinhadas às melhores práticas.

O ministro reforçou que a reforma do imposto de renda será estudada ao longo do segundo semestre pela Fazenda e Congresso. Ele reiterou que um dos focos da reforma sobre a renda é o de cobrar imposto de quem não paga, fechando brechas na legislação. Haddad citou como exemplo a tributação de offshores que o governo incluiu em medida provisória que atualizava a tabela do Imposto de renda para Pessoa Física, de fundos fechados e preço de transferência, todas medidas sugeridas pelo governo.

Ele disse que a correção dessas distorções começará a ter mais impacto fiscal em 2025.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias