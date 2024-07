Haddad diz que governo seguirá municiando líderes sobre cálculos de impacto da tributária

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/07/2024 - 17:17 Para compartilhar:

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o governo seguirá fornecendo informações detalhadas para que deputados tenham segurança sobre o impacto das decisões que serão tomadas na discussão da regulamentação da reforma tributária. Após reunião com líderes partidários e o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), Haddad avaliou que há muita transparência em relação ao impacto de cada decisão e uma liderança firme do comando da Casa, o que permite vislumbrar uma votação ainda nesta semana.

“O governo vai fazer todos os esforços para continuar municiando os líderes dos cálculos. Hoje foi feita uma apresentação detalhada de como esses cálculos são feitos para dar segurança para os deputados de que a Fazenda está cumprindo o seu papel. A decisão política é do Congresso Nacional, é quem vai dar a última palavra sobre a reforma, mas o Congresso não vai poder dizer que nós não prestamos as informações devidas”, afirmou.

O ministro elogiou o trabalho de Lira, afirmando que o alagoano está demonstrando a capacidade de liderança em um processo complexo com muita determinação e que ele é muito resolutivo. Após a reunião com as lideranças, Haddad disse que agora os deputados conversarão com suas bancadas e que ainda há pontos para serem consensuados na reforma tributária. A expectativa é de que os líderes façam uma devolutiva dessas conversas com as bases na quarta-feira, 10. Esse retorno é que vai viabilizar a votação nesta semana.