Haddad diz que governo anunciará “duas ou três medidas por semana” para o RS

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quarta-feira, 15, durante evento do governo federal em São Leopoldo (RS), que o Planalto anunciará “duas ou três medidas por semana” para a recuperação do estado do Rio Grande do Sul. De acordo com o ministro, a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva criará um instrumental para atender cada situação que o Estado apresenta.

“Nenhuma medida isoladamente vai resolver o problema que estamos enfrentando, que é muito grande, muito monumental. Então, vamos ter que ir acumulando ao longo dos dias até haver clareza que já se tem todo um ferramental necessário”, declarou.

De acordo com o chefe da Fazenda, a área econômica do governo fará uma reunião na quinta, 16, com os bancos públicos, sobretudo o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), para garantir os empregos das empresas gaúchas. Conforme ressaltou, há uma equipe da pasta que trabalha permanentemente a questão do Rio Grande do Sul, de forma exclusiva.

Haddad citou o acordo que fez com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), sobre a dívida do Estado, anunciado no começo da semana. O ministro, contudo, pontuou ser um “pacto provisório”.

“Já com o compromisso firmado com o governador de que, qualquer que seja o benefício em relação aos demais Estados, tenha o rebatimento no contrato da dívida do Rio Grande do Sul”, garantiu Haddad. “Da nossa parte, a unidade em torno disso é um dever que nós vamos abraçar. Não vamos colocar nenhuma diferença acima do interesse do Rio Grande do Sul”, disse.