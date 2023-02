Haddad diz que está se preparando para apresentar Desenrola a Lula

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/02/2023 - 13:54 Compartilhe

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta terça-feira, 7, em evento da Caixa que está se preparando para apresentar o programa Desenrola ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Pouco antes, a presidente da Caixa, Rita Serrano, declarou que o programa de renegociação de dívidas deve ser lançado nos próximos dias.





“Cinquenta milhões de negativados é a população de zero a dois salário mínimos que, em geral, estão em outros programas sociais. Se não desatar o nó de alto endividamento no período pós-pandemia, não vai reestruturar as famílias”, declarou o ministro.

Lula estava previsto para o evento, mas desistiu de última hora.

Haddad elogiou a Caixa, chamada por ele de banco da família, e destacou o papel da instituição nos programas Minha Casa Minha Vida, Prouni e Fies, marcos das gestões petistas.





