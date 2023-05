Haddad diz que América do Sul depende do Brasil para dar certo

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 04/05/2023 - 14:45 Compartilhe

BRASÍLIA (Reuters) – O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quinta-feira que a América do Sul depende do sucesso econômico do Brasil para “dar certo”, afirmando ainda que o país não pode se contentar com crescimento de apenas 1% ao ano.

Falando no Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, Haddad disse que o Brasil “tem tudo para crescer forte” e tem condições de atrair investimentos de longo prazo com uma “filosofia ambiental”.

(Por Bernardo Caram)

