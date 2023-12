Haddad diz que ainda está trabalhando no conjunto de medidas para compensar desoneração

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/12/2023 - 11:29 Para compartilhar:

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou na manhã desta terça-feira, 26, que ainda está trabalhando no conjunto de medidas que vão compensar a desoneração da folha e que precisa despachar o assunto com o vice-presidente Geraldo Alckmin antes de anunciá-las.

Questionado sobre a natureza das medidas, Haddad não adiantou nenhuma, apenas afirmou que ainda há muitos problemas no sistema tributário brasileiro a serem resolvidos.

Nesta terça, Haddad ainda não tem agenda com Alckmin, que assumirá a Presidência durante o recesso do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. O único compromisso na agenda do ministro nesta terça-feira, 26, até o momento é um despacho com o secretário de Política Econômica, Guilherme Mello.

Na semana passada, Haddad disse a jornalistas que apresentaria novas medidas para compensar a desoneração da folha de pagamento sem judicialização, o que vai garantir a meta fiscal zero em 2024.

O ministro não adiantou a natureza das propostas, mas garantiu que não têm relação com a Cide, e que não serão criados novos impostos ou elevadas as alíquotas.

Haddad garantiu que também não haverá nenhum anúncio sobre Imposto de Renda neste momento.

