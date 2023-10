Haddad diz que acompanha eleição na Argentina com interesse por causa do Mercosul

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/10/2023 - 10:47 Para compartilhar:

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não comentou o resultado do primeiro turno da eleição presidencial na Argentina, mas disse que acompanha o pleito com interesse por causa do Mercosul. “Não dá para comentar o resultado de eleição, até porque tem segundo turno. Mas acompanhamos com interesse por causa do Mercosul”, disse nesta segunda-feira, 23, ao chegar ao Ministério da Fazenda.

Na Argentina, o ministro da Economia e candidato governista Sergio Massa surpreendeu no domingo e venceu o primeiro turno das eleições. Ele vai disputar a Presidência da República do país com o candidato libertário Javier Milei, que liderava as pesquisas de intenção de voto. O segundo turno será no dia 19 de novembro.

Haddad lembrou que a Câmara aprovou a entrada da Bolívia no bloco e que o pedido ainda passará pelo crivo do Senado. O fortalecimento do Mercosul é importante para consolidar a integração na região, o que trará benefícios ao Brasil, na avaliação do ministro.

“Acompanho com interesse porque sou integracionista. É importante uma América do Sul mais integrada, negociando com a União Europeia de forma mais forte. Estamos para negociar acordo com União Europeia e quanto mais integrados tivermos melhor”, disse o ministro da Fazenda.

