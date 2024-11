Haddad destaca que salário mínimo continua tendo ganho real, acima da inflação

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/11/2024 - 11:10 Para compartilhar:

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, enfatizou nesta quinta-feira, 28, que, apesar da mudança na fórmula de cálculo, o salário mínimo no Brasil continuará tendo ganho real, com ajustes acima da inflação. “Ele continua tendo aumento, mas esse aumento vai estar condicionado ao espaço da capacidade fiscal, da regra do arcabouço, entre 0,6% e 2,5%. Isso significa que o salário pode, inclusive, subir numa recessão, por exemplo”, ilustrou.

Haddad reforçou a importância do arcabouço fiscal e da intenção do governo de fazer o País crescer com sustentabilidade e inflação controlada, mesmo com o “choque que tivemos este ano”.

Ele também enfatizou o trabalho do Banco Central, de conseguir controlar a inflação, apesar de choques internos e externos. “Ainda assim, o País está crescendo, vamos fechar o ano de crescimento de 3,5% e uma inflação, se não dentro, muito próxima do teto da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).”