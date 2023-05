Haddad desconversa sobre indicação de Galípolo a BC: ‘pode assumir várias posições no governo’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/05/2023 - 10:45 Compartilhe

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, desconversou nesta sexta-feira, 5, sobre a possibilidade de seu secretário-executivo no ministério, Gabriel Galípolo, ser indicado como diretor do Banco Central (BC), como mostrou na quinta-feira, 4, o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado). Haddad disse, entretanto, que Galípolo “pode assumir várias posições no governo”.

“Essas vagas de STF, BC, STJ, de reguladores, não ficamos especulando. Quando acharmos que está madura a decisão, vamos anunciar. É muito ruim ficar especulando, até porque gera desconforto sobre a pessoa que está sendo especulada”, disse o ministro da Fazenda, em entrevista à rádio CBN, em referência ao seu número 2.

Na sequência, o ministro elogiou o secretário-executivo. “Galípolo é meu braço direito, meu parceiraço, pode assumir várias posições no governo. É um quadro técnico da melhor qualidade, e político, eu diria”, afirmou.

