Haddad deixa gabinete da Fazenda em SP sem dar declarações à imprensa

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/10/2023 - 19:45 Para compartilhar:

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deixou na noite desta sexta-feira, 27, o gabinete da pasta na Avenida Paulista sem falar com jornalistas. O ministro voava em direção à capital paulista quando a imprensa começou a publicar as declarações dadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em café da manhã com jornalistas sobre a meta fiscal.

Lula disse que dificilmente o governo entregará a meta, prometida por Haddad no arcabouço fiscal, e prevista na peça orçamentária enviada ao Congresso, de zerar o déficit primário no ano que vem. O comentário gerou estresse no mercado financeiro ao sugerir maior pressão por mudança da meta, abrindo espaço a mais gastos, como quer a ala política do governo.

Chegando a São Paulo, o ministro teve uma reunião às 16h com Makhtar Diop, CEO da International Finance Corporation (IFC), no único compromisso previsto na agenda pública de Haddad nesta sexta-feira.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias