Haddad começa viagem na Califórnia e se reúne com gigantes de tecnologia

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, começa neste domingo, 4, uma viagem por Los Angeles e São Francisco que inclui reuniões com as três maiores empresas de tecnologia do mundo, Nvidia, Google e Amazon.

Nas reuniões com essas empresas, o ministro vai apresentar o novo plano do governo para estimular investimentos em data centers no Brasil, área que tem ganhando relevância no mundo com o avanço da inteligência artificial, com vários países disputando esses projetos bilionários. Na semana passada, a chinesa TikTok anunciou a construção de um centro de dados na Finlândia com investimentos de US$ 1,14 bilhão.

O ministro chegou em Los Angeles no sábado, mas seu primeiro compromisso oficial é na noite deste domingo, onde participa de um jantar oferecido pelo Milken Institute, um ‘think tank’ com sede em Santa Mônica focado em discutir a economia mundial e que realiza nesta semana sua conferência anual. O encontro terá a presença do secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, que abre a conferência nesta segunda-feira e a ex-primeira-dama Jill Biden, além da diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

Haddad fala sobre Brasil no evento do Milken Institute, em um painel na segunda-feira pela manhã para discutir a economia brasileira. Junto com ele, estará o presidente do banco J Safra, José Olympio Pereira. Em seguida, o ministro participa de uma conversa com a vice-presidente do instituto, Laura Deal Lacey, para fazer um panorama da economia brasileira e da agenda internacional do Brasil. O evento terá um painel para discutir a Cop30, que será em Belém.

Com as techs, Haddad tem na segunda uma reunião bilateral com a diretora financeira do Google, Ruth Porat, em Los Angeles. Na tarde do mesmo dia, encontra o CEO da Nvidia, Jensen Huang, em São Francisco, onde também faz uma visita às instalações da empresa, especializada em microprocessadores para inteligência artificial e avaliada em US$ 2,8 trilhões na bolsa. Na terça-feira, último dia da visita aos Estados Unidos, antes de partir para o México, tem encontro com o comando da Amazon.