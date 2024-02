Haddad chega à sede da Febraban para encontro com banqueiros sobre ambiente de crédito

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/02/2024 - 10:06 Para compartilhar:

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, chegou na manhã desta sexta-feira, 16, à sede da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) onde, ao lado do secretário de Reformas Econômicas da pasta, Marcos Pinto, fará apresentação para banqueiros da agenda microeconômica do governo federal para melhoria do ambiente de crédito.

Haddad entrou sem falar com a imprensa, que continua na porta da entidade, na Avenida Faria Lima, novo centro financeiro de São Paulo, na expectativa de que ao sair do encontro o ministro fale com os jornalistas.

Haddad permanecerá em São Paulo nesta sexta e, logo mais, das 15 às 16 horas, receberá em seu gabinete, na Avenida Paulista, o presidente da Associação Nacional das Empresas de Aluguel de Veículos e Gestão de Frotas (Anav), Paulo Saab.

