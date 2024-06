Haddad: Aguardamos formalização da proposta do Senado de desoneração para fazer cálculos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/06/2024 - 18:28 Para compartilhar:

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta segunda-feira, 17, que a equipe econômica aguarda a formalização das propostas a serem apresentadas pelo Senado para compensar a desoneração da folha dos 17 setores e dos municípios para que a Receita Federal possa fazer os cálculos de impacto.

O ministro evitou citar quais seriam as alternativas, mas disse que são propostas que já estão em debate. As medidas serão levadas pelo líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), relator do projeto de lei que prorroga a desoneração da folha este ano.

“Nós estamos aguardando a formalização das propostas do Senado para que a Receita faça o cálculo e remeta. Nós falamos com o presidente (do Senado, Rodrigo) Pacheco hoje e já está azeitada a comunicação. Vamos tentar fazer o mais rápido possível”, disse o ministro.

Haddad saiu há pouco de uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No encontro, segundo ele, foram debatidos os investimentos no País, sem dar maiores detalhes. O ministro também repetiu que a reunião de hoje mais cedo com o chefe do Executivo sobre execução orçamentária e revisão de gastos foi muito boa, e disse estar confortável de que Lula está “bem informado”.

“Foi uma primeira reunião muito boa, ele (Lula) que presidiu a JEO Junta de Execução Orçamentária de hoje. Foram os quatro ministros da JEO presentes, fizeram uma apresentação bem detalhada da situação para ele. Ele se apropriou bem, até comentou comigo, hoje à tarde, da qualidade de reunião, de maneira que estou confortável de que o presidente está bem informado”, disse.