Haddad: Agradeço condução de Lira e Pacheco, mostra seriedade

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, agradeceu nesta terça-feira, 18, a condução dada pelos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e pelo líder do governo na Câmara, José Guimarães, na condução das medidas econômicas enviadas pelo Executivo ao Parlamento. “Vêm mostrando seriedade em relação às medidas – algumas do governo passado, como no caso do preço de transferência”, citou, entre outras medidas.

Haddad disse que vai encaminhar na semana que vem projeto do voto de minerva do Conselho de Administração de recursos fiscais (Carf) por meio de lei ordinária e com pedido de urgência para atender. “Semana que vem, outras medidas vão chegar (ao Congresso).”







